◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第１節第２日サントリー３―１大阪Ｂ（２５日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）２４日の開幕戦で黒星スタートとなった昨季王者・サントリーが大阪Ｂに雪辱し、セットカウント３―１で勝ちきり、開幕２戦目で今季初勝利をつかんだ。先に２セットを連取したが、大阪Ｂの粘りにあい、２―１の第４セットで相手のセットポイントをしのぐと２５―２５から今季主将に就任した高橋藍のス