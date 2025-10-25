◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほペイペイドーム）初回２死二塁で近藤が中前適時打。左脇腹痛から復帰し、２９日ぶりの打席となった主砲の一打で先取点を奪ったが、以降はゼロ行進が続き、先発の有原が６回につかまった。先頭の近本の中前打と盗塁から無死二、三塁を招き、森下の遊ゴロの間に同点。１死三塁で佐藤輝に決勝の適時二塁打を浴びた。７回以降は藤井、松本裕、杉山と勝