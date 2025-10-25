【新華社北京10月25日】中国吉林省延辺朝鮮族自治州琿春（こんしゅん）市で25日午後7時45分（日本時間同8時45分）、マグニチュード（M）5.5の地震があった。震源は北緯43.08度、東経131.10度で、深さは560キロ。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。