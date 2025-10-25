JO1の豆原一成さん（23）が25日、映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』の公開記念舞台挨拶に、市毛良枝さん（75）、八木莉可子さん（24）らと登場。自身が幸せを感じる瞬間を明かしました。映画は、豆原さん演じる“夢に迷う”大学生の拓磨と、市毛さん演じる“夢を見つけた”祖母の文子が、同じ大学で学ぶことになり、文子の亡き夫・偉志がのこした“不思議な数式”をきっかけに一歩を踏み出す姿を描いた物語です。イベ