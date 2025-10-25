◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 阪神 2-1 ソフトバンク(25日、みずほPayPayドーム)2014年以来となる日本シリーズでの対決となったソフトバンクと阪神の一戦は、阪神が逆転勝ちで初戦をものにしました。初回の2アウトから森下翔太選手の2塁打で好機をつかんだ阪神打線。しかし対する先発・有原航平投手を前に、佐藤輝明選手が空振り三振に倒れます。その直後に阪神は先発の村上頌樹投手が失点。2アウト2塁のピンチを招くと、この日が