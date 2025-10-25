アメリカのトランプ大統領は24日、アジア歴訪の最初の訪問地マレーシアに向かう機内で、高市首相について、「素晴らしい関係を築けるだろう」と述べました。トランプ大統領は24日、高市首相について「我々は日本と素晴らしい関係を築いており、彼女とも素晴らしい関係を築けるだろう」と述べ、28日に行われる日米首脳会談に向け、期待感を示しました。トランプ大統領「安倍元首相は私の良き友人だった。彼は高市氏をとても気に入っ