「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転負けで初戦を落とした。初回、阪神の先発・村上の立ち上がりを攻めて、２死二塁を作ると、左脇腹痛から復帰した４番・近藤が中前へ。二走・周東が快足を飛ばして一気にホームへ生還し、先制に成功した。それでもその後は要所を締められる。二回こそ三者凡退に抑えられたが、三回には周東が、四回には川瀬が快