6回阪神1死三塁、佐藤輝が右中間に適時二塁打を放つ。捕手海野＝みずほペイペイドーム阪神は0―1の六回、近本、中野の盗塁などで無死二、三塁として森下の遊ゴロで追い付き、佐藤輝の右中間二塁打で勝ち越した。村上は尻上がりに調子を上げ7回1失点。3番手石井が八回のピンチをしのぎ、九回も続投して締めた。ソフトバンクの有原は機動力を絡めた攻撃に屈した。打線は一回に近藤が先制打を放ったが、その後はつながりを欠いた