阪神２―１ソフトバンクプロ野球の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」が２５日開幕し、第１戦は阪神が逆転勝ちで先勝した。１点を追う六回、内野ゴロの間に追いつき、佐藤輝の適時二塁打で勝ち越した。村上が７回１失点に抑え、及川、石井の継投で逃げ切った。ソフトバンクは一回に近藤が先制打を放ったが、その後は打線がつながらず、終盤の好機も生かせなかった。