女子フリー演技する江川マリア＝山新スイミングアリーナフィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表2次選考会を兼ねた東日本選手権第2日は25日、茨城県ひたちなか市の山新スイミングアリーナで行われ、女子は江川マリア（明大）がショートプログラム（SP）に続いてフリーも1位となり、合計187.84点で2連覇した。河辺愛菜（オリエンタルバイオ・中京大）が181.49点で2位となった。ジュニア女子は高木謡（太陽生命）