【NASCAR】第34戦：YellaWood 500／タラデガ スーパースピードウェイ（日本時間10月20日）【映像】タイヤを吹っ飛ばして発進→目を疑う光景に大激怒全米で人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第34戦が開催。ピットアウト時に起きた危険なアクシデントに放送席もファンも目を疑うシーンがあった。ステージ2も残り数周というところでイエローコーションが出て、数台のマシンがピットへ入ってきた。この