「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）阪神が逆転でソフトバンクに先勝した。これまで日本シリーズの対戦では、７戦全敗だった球場で“初勝利”。過去４度の敵地開幕で初戦勝利は、いずれも日本一とＶ確率１００％。吉兆データがセ王者を後押しする。序盤は苦しい試合展開だった。初回、先発の村上が１番・柳田にいきなり四球を当たる。続く周東は二ゴロに打ち取ったが