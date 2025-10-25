サッカー明治安田J1リーグのアルビレックス新潟が来シーズンJ2に降格することが決まりました残留争いをしている17位の横浜Ｆ・マリノスが25日の試合でサンフレッチェ広島に勝利。最下位の新潟が残り試合に全勝しても、残留できる可能性がなくなり、来シーズンのJ2降格が決まりました。2023年のシーズンからJ1リーグで戦ってきた新潟。今シーズンは新監督を迎えてスタートしたもの