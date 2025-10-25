10月25日にLaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第5節が行われ、千葉ジェッツがサンロッカーズ渋谷と対戦した。 B1開幕最多連勝記録の更新に期待がかかる千葉Jは、0－4で迎えた第1クォーター開始1分47秒に渡邊雄太がチーム最初の得点を記録。その後、渡邊の“3点プレー”、ディー・ジェイ・ホグの3ポイントシュートでリードを