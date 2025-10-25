2025年10月8日、中国のポータルサイト・捜狐に「今年最も話題になった日本アニメ」として、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来を評価した記事が掲載された。記事はまず、「今年最も話題になった日本アニメといえば、間違いなく劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来である。今年7月に日本公開されて以来、数々の記録を塗り替え、人気と興行収入が最も高い日本アニメとなった。さらに北米をはじめとする多くの国