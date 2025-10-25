◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025日本15―19オーストラリア（2025年10月25日東京・国立競技場）世界ランキング13位の日本は同7位のオーストラリアに15―19（前半3―14）で惜敗した。強豪国に挑む5連戦の初戦。過去6戦全敗だった相手から初勝利を挙げることはできなかった。日本は前半13分に先制トライを与え、同18分にはCTBチャーリー・ローレンス（27＝相模原）がイエローカードで退場となる数的不利に。そこ