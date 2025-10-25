6回阪神1死三塁、佐藤輝が右中間に適時二塁打を放つ。投手有原、捕手海野＝みずほペイペイドームプロ野球のSMBC日本シリーズ2025は25日、福岡市のみずほペイペイドームで開幕し、セ・リーグを2年ぶりに制した阪神がパ・リーグ2連覇のソフトバンクに2―1で先勝した。就任1年目の藤川球児監督が率いる阪神は0―1の六回に2点を奪って逆転し、2年ぶり3度目の日本一に向けて好発進した。昨年の日本シリーズでDeNAに敗れたソフトバン