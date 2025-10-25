「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）及川と石井で八回のピンチを切り抜けた。１点リードの八回。及川がまずマウンドに上がった。先頭の柳町を初球で左飛に抑えるも、続く近藤に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びた。栗原に対しては２球で追い込むと、５球目にキレ味抜群のスライダーで空振り三振に斬った。２死二塁の場面で代打・山川が送られると、ここで藤川監督が石井