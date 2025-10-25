国会議員の定数削減をめぐって、与党内で比例代表の削減案が浮上していることについて、立憲民主党の野田代表は、「大きな政党のエゴだ」と批判しました。議員定数削減をめぐっては、自民党と日本維新の会が「1割を目標に衆議院議員定数を削減する」ことで合意していて、維新は削減対象を比例代表とするよう主張しています。JNNが去年の衆院選の結果をもとに試算したところ、比例代表を削減した場合、公明党や共産党、少数の政党が