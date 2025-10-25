楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「最高級宿スペシャルオファー」を10月24日午前10時から31日午前9時59分まで開催する。対象施設では特別プランを設定するほか、最大30％割引クーポンを配布する。対象施設は、マンダリンオリエンタル東京、ホテルアラマンダ東京、ホテル椿山荘東京、帝国ホテル東京、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜、帝国ホテル大阪、センタラグランドホテル大阪など、全国に設定されてい