女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ２０２５―２６」は２５日、神戸市立中央体育館で行われた第１３節を「メットライフ生命女子Ｆリーグタイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催した。リーグは第１２節から、第１１節までのレギュラーシーズン成績上位６クラブと下位５クラブに分かれて戦うファイナルシーズンに突入。この日、上位リーグは１試合が行われ、レギュラーシーズン６位の福井丸岡ラ