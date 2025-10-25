◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは本拠で迎えた初戦で逆転負けを喫して、黒星スタートとなった。日本シリーズでは２００３年以降の本拠での阪神戦連勝は７でストップした。阪神先発右腕の村上を攻略するため、１〜６番まで左打者を並べた。初回２死二塁の好機を作ると、４番の近藤が中前に適時打。左脇腹痛のため戦列を離れていた近藤が復帰してすぐ