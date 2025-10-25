マレーシアを訪問中の高市首相は、アメリカのトランプ大統領とこの後、電話で会談をします。首相就任後、初の電話会談となります。高市首相はASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議などに出席するため日本時間午後8時過ぎにマレーシアに到着しました。この後、アメリカのトランプ大統領と電話会談をする予定です。高市首相就任後、初の電話会談となります。両首脳は28日に日本で対面での首脳会談を控える中、日米同盟の重要性を確