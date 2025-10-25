◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 阪神 2-1 ソフトバンク(25日、みずほPayPayドーム)日本シリーズ初戦はソフトバンクが先制に成功するも、1点差での逆転負けを喫しました。先発は有原航平投手。初回、順調に2アウトまで持ち込むも、森下翔太選手に2塁打を浴びピンチを招きます。続く主砲・佐藤輝明選手に対してはボールが先行するも、6球目のフォークで空振り三振を奪いました。援護したいソフトバンク打線は直後の1回裏、対する阪神