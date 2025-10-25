◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神が、２年ぶりの日本一がかかる大事な日本シリーズ初戦をものにし、最高のスタートを切った。先発・村上は初回に１点を先制されるも、２回以降はゼロを並べて、７回６安打１失点と好投。立ち上がりに苦しんだが、尻上がりに状態を上げ、最少失点で試合を作った。ソフトバンク・有原を前に５回まで３安打と得点できなかった打