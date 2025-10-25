【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）【映像】大谷がイタズラ→どアップの笑顔ワールドシリーズ第1戦の試合前、ロサンゼルス・ドジャース・大谷翔平の試合前のリラックスした姿が話題になっている。現地の中継映像が、室内練習場での大谷のユニークな姿を捉えた。そこにはバットを抱えた大谷が設置されたカメラを見つけて覗き込み、いたずらっ子のような笑顔をどアップを何度も見せるシ