バレーボールの大同生命SVリーグは25日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナなどで男女11試合が行われ、女子はNEC川崎が大阪Mに3―2で競り勝ち、開幕6連勝とした。姫路とKUROBEも5戦全勝。男子はサントリーが大阪Bを3―1で下して1勝1敗となった。東京GB、広島T、V北海道、VC長野が白星発進した。