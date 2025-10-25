WOWOWで25日、放送障害が発生した。その後復旧したが、番組の再放送が行われる。25日18時56分頃から、「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」「WOWOWシネマ」の全3チャンネルで放送障害が発生。この時間に編成されていた「WOWOWプライム」の『ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード』(吹替版)は、11月29日(11:00〜)。「WOWOWライブ」の『INVITATION／吉川晃司』は、11月22日(18:30〜)。「WOWOWシネマ」の『パラサイト 半地下の家族』は