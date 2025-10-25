女優・中村ゆりの美しいドレス姿にファンがメロメロだ。Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「匿名の恋人たち」（配信中）に出演している中村。２５日に自身のＳＮＳを更新し、イベント時の様子としてピンクのロングドレスに身を包み、微笑みをたたえながら優雅に階段を下っていく姿を公開した。この投稿にファンからは「ステキ過ぎます」「清楚でとても素敵なドレスですね」「お姫様みたい」「美しくて、神々しいです」「ピンク本当に似