愛知県豊川市で10月25日、プロとアマチュアおよそ150人が集まったバンドで、一緒に曲を演奏するイベントが開かれました。イオンモール豊川で開かれた「音降る山フェスティバル」には、数十人のギタリストなど、SNSなどの呼びかけで全国から集まったおよそ150人が、プロのバンドと一緒に「日曜日よりの使者」など2曲を演奏しました。雨のため会場は公園から屋内に変更になりましたが、買い物客も一緒になって音楽を楽