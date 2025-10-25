２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）【新華社黄竜10月25日】中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州の黄竜風景区で21日、今季初めての雪が降った。五彩池が雪に映え、格別の美しさとなった。２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化