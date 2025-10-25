奥さんが不倫をしたら、相手の男性のことが気になると思います。その男性が、もしスマホゲームで知り合った人だったら……？今回は、妻の不倫相手がスマホゲームで出会った男だった話をご紹介いたします。スマホゲームで出会い不倫「単身赴任になったため、妻も引っ越しを手伝ってくれたんです。単身赴任先まで来てくれてありがたかったのですが、やけに妻はスマホを気にしていました。片付けが終わって、妻と一緒に夜ごはんでも