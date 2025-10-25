[10.25 J1第35節 横浜FM 3-0 広島 日産ス]シーズン中盤まで最下位に沈んでいた名門クラブが、ついにJ1残留争いから大きく這い上がった。横浜F・マリノスは25日、サンフレッチェ広島に3-0で圧勝。前節・浦和戦(◯4-0)に続いて大量得点差での完封勝利を収め、シーズン3試合を残して降格圏18位・横浜FCとの勝ち点差を5ポイントに広げた。鬼門とみられた大勝後の一戦にも、気の緩みは感じさせなかった。横浜FMは今季、クラブ史上