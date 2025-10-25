女性アイドルグループ『乃木坂46』の公式X(旧ツイッター/@nogizaka46)が25日、清水エスパルスのユニフォームを着た黒見明香さんの写真を公開した。黒見さんは同日にIAIスタジアム日本平で行われたJ1第35節・東京ヴェルディ戦(○1-0)に来場。試合前のトークイベントやハーフタイムのピッチ周回に参加した。乃木坂46のポストに対し、ユーザーから「くろみんがエスパルスのユニ着てる」「サッカーユニの黒見ちゃん新鮮」「貴重