バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は25日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイなどで13試合が行われ、千葉JがSR渋谷に84―63で快勝して開幕8連勝とした。リーグによると、B1の開幕からの最多連勝記録を更新した。長崎は富山を91―71、名古屋DはA千葉を87―75で退けて7勝目（1敗）。宇都宮は滋賀に77―84で敗れて6勝2敗となった。