ボートレース芦屋の「ＢＴＳオラレ日南開設１４周年記念」は２５日、予選３日目が行われた。三浦敬太（３８＝東京）は前半４Ｒ、５コースからまくり差して、２日目まで３戦全勝だった１号艇・山口達也を撃破し、シリーズ２勝目をゲット。後半８Ｒは柳内敬太との先頭争いを演じるも競り負けて２着となったが、ここまで３、１、４、１、２着の安定した航跡で得点率６位タイにつけている。相棒１３号機は機率４３％を誇る上位機