◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神ファンが、敵地で久しぶりの感触を味わった。７回の攻撃前、みずほＰａｙＰａｙドームに阪神ファンの「象徴」黄色の風船が一斉に飛び交った。本拠地・甲子園では１９年以降使用が自粛されているジェット風船だが、ソフトバンクでは２０２３年７月に使用が解禁されており、この日も登場。阪神は２６年シーズンから甲子園球場開催