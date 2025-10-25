◇ラグビー「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」日本―オーストラリア（２５日、国立競技場）世界ランク１３位の日本代表は、同７位のオーストラリア代表に１５―１９と惜敗。通算７度目の対戦で、最も勝利に近づいた一戦だったが敗れ、ＮＯ８リーチ・マイケル（ＢＬ東京）は「勝つ試合でしたね。あと一歩。でも、チームとしてすごくいい経験ができた」と悔しさと充実感をにじませた。７日に３７歳となったリーチだが