２５日、北京で開かれた台湾光復８０周年記念大会。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京10月25日】中国北京市で25日、台湾光復（日本の植民統治からの解放）80周年記念大会が開かれ、王滬寧（おう・こねい）共産党中央政治局常務委員・中国人民政治協商会議（政協）全国委員会主席が演説した。