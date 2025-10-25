ミュージシャンで俳優の宇崎竜童（79）が25日、ニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演し、代表曲「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」の製作秘話を明かした。ロックバンド「ダウン・タウン・ブギウギ・バンド」で73年にレコードデビュー。ある時、アルバム製作の際に困った出来事が起きたという。「2枚目のアルバムを作っている途中で、その時12曲入りで、“あと3曲、書けねえや”ってことがあっ