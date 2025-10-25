県は県内でインフルエンザの流行期に入ったと発表しました。今後、流行が拡大する恐れがあるとして注意を呼びかけています。県によりますと、直近1週間のインフルエンザ患者数は、1医療機関あたり4.23人となり、流行開始の目安とされる1人を超えました。2024年と同時期での流行入りとなり記録が残る2006年以降、3番目に早いということです。県は、基本的な感染対策などを検討するよう呼びかけています。