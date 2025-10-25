「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）先発した阪神の村上頌樹投手は７回６安打１失点と好投。初回に先制を許したが、踏ん張りを見せ、１１５球の熱投でバトンをつないだ。初回先頭の柳田にいきなり四球を与えた。続く周東を二ゴロに打ち取ったが、一走で残った周東に二盗を許して１死二塁とピンチを拡大。柳町は空振り三振に斬ったものの、近藤に中前適時打を許した。この