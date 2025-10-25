【ワシントン共同】ロイター通信は25日、トランプ米大統領がアジア歴訪のためマレーシアに空路で向かう途中でカタールに立ち寄り、タミム首長らと会談すると伝えた。パレスチナ自治区ガザ情勢について協議するとみられる。