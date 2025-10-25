独房で孤独な死を迎えようとしていた無期懲役囚の老人・阿久津実に声をかけたのは、人の言葉を操るホウセンカだった。会話の中で阿久津は「ろくでもない一生だったな」と自身の人生を振り返り始める――。2021年に放送されたオリジナルTVアニメ『オッドタクシー』を手掛けた、木下麦さん（監督・キャラクターデザイン）と此元和津也さん（原作・脚本）が、再びタッグを組んで制作したアニメーション映画『ホウセンカ』が、今注目を