モデルでタレントのマギーが２５日にＳＮＳを更新。クールな様子が反響を呼んでいる。インスタグラムで「レザージャケットがずーっと欲しくて、やっと理想に出会えた！」とつづって、黒のレザージャケットにへそが見えるトップス、ジーンズ姿をアップした。この投稿には「綺麗とカッコイイが黄金比」「まぎちゃんカッコいい」「渋くて良いウエスタン調」「ハリウッドな感じ」などの声が寄せられている。