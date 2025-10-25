◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の先発・村上頌樹投手が７回を１１５球、６安打１失点。勝利投手の権利を持って、降板した。日本シリーズ“開幕投手”を託された初回だった。先頭の柳田に四球を与えると、続く周東を二ゴロ、柳町を空振り三振に抑えたが、２死二塁。この日、左脇腹痛から復帰した４番・近藤に１４８キロ高め直球を中前に運ばれて先制を許した。