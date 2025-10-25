プロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」の新シーズンが２５日、東京・江東区のＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開幕した。ＥＸＩＬＥＮＡＯＴＯがディレクターを務めるＬＤＨ発の新チーム「ＬＤＨＳＣＲＥＡＭ」が、デビュー戦を白星で飾った。モノトーンの迷彩柄衣装でそろえたメンバーが、息の合ったパフォーマンスを披露した。今季から参戦したＤリーグの初陣で、昨季７位の「ａｖｅｘＲＯＹＡＬＢ