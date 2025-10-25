10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÅÚÍË¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡ÖÂçµ×ÊÝ¡¦ÀîÂ¼¤Î²¹Àô¥¿¥ª¥ë½¸¤áÎ¹19 ¹ÈÍÕ¤ÎËÌ³¤Æ»SP¡×¤ò¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¥¹VSÅ´Æ»¾è¤ê·Ñ¤®ÂÐ·èÎ¹ ¤ß¤Á¤Î¤¯¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¹¶Î¬SP¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤­¤¿Âçµ×ÊÝ¡¦ÀîÂ¼¤Î²¹Àô¥¿¥ª¥ë½¸¤áÎ¹¡£Âè19ÃÆ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼êÉÕ¤«¤º¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤¬»Ä¤ê¡¢Âç¼«Á³¤Î¹ÈÍÕ¤È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÀô¼Á¤È¸úÇ½¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëËÌ³¤Æ»¡¦Æ»Åì¥¨¥ê¥¢¡£ÆüËÜºÇÂ¿