女優の菅井友香が２５日、都内で行われた主演を務めた短編映画「夢のつづき」「午後の銃声」の特別上映イベントに出席した。デビュー１０周年を記念したプロジェクトの一環として制作された両作品は、この日が初上映。映画初主演を飾った菅井は「脚本の段階から一緒に作らせていただいた。初めての経験でうれしかったです」と笑顔を見せた。上映後には客席から拍手が沸き起こり「スクリーンで自分を見るのは恥ずかしいんですけ