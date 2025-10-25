◇第53回世界体操競技選手権大会(日本時間25日、ジャカルタ)世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、6年ぶりに出場した杉原愛子選手が女子ゆかで金メダルを獲得しました。「いつもは技術のことを考えていましたが、今日はいい意味でゾーンに入って、めっちゃ楽しいというのが体から込み上げてくる感じで演技ができた」と跳躍力を生かしたジャンプに、高い演技力で観客を魅了し続けた杉原選手。演技を終えると杉原スマイルを